La Fed taglia di un quarto di punto. La Federal Reserve taglia per la prima volta dal dicembre del 2008 il costo del denaro. Il range di riferimento passa da 2,25% -2,50% a 2,00% -2,25%. I mercati avevano gia' scontato questa misura, c'era invece la speranza di un intervento piu' aggressivo, un taglio di 50 punti base. Il PCE (personal consumption expenditures), la misura di inflazione sulla quale la Fed modula la propria politica monetaria, resta fermo all'1,7%, quindi al di sotto del target del 2% della banca centrale. I mercati sembrano comunque convinti che la Fed possa operare altri due tagli nel corso del 2019 (e almeno 1 nel 2020). Alle 20:30 la conferenza di Powell potrebbe gettare luce sul quanto siano realistiche queste attese. La reazione dello S&P500 e' stata tiepida, l'indice continua infatti a galleggiare attorno alla parita' (3012 punti circa) come faceva gia' prima dell'annuncio del taglio. Sostanzialmente invariato anche il Dow (27184 punti circa) mentre e' in leggero guadagno il Nasdaq 100, a 7960 punti circa.

