Flessione in avvio per il future Eurostoxx 50. Il future cede lo 0,6% a 3486 punti questa mattina. Nonostante le prime vaccinazioni contro il Covid-19, gli investitori puntano lo sguardo sulle nuove misure di lockdown introdotte da diversi governi nel mondo e sulle 300.000 vittime dell'epidemia superate lunedì in Usa (che resta il Paese più colpito), mentre prosegue lo stallo a Washington su nuovi piani di stimolo all'economia. A fare preoccupare i mercati anche la notizia che Yoshihide Suga, primo ministro del Giappone, ha annunciato lo stop al controverso programma Go To Travel (e al parallelo Go To Eat) per il periodo di Capodanno (dal 28 dicembre all'11 gennaio). I piani di sostegno per turismo, alberghiero e ristorazione erano da molti considerati la causa della recente impennata di contagi da Covid-19 nel Sol Levante ma la loro scadenza era stata prorogata settimana scorsa da gennaio fino al 30 giugno 2021. In Corea del Sud il governo ha ordinato la chiusura delle scuole nella capitale Seul e nelle zone limitrofe. Si conferma invece forte l'economia cinese. In novembre la produzione industriale è infatti salita in Cina del 7,0% annuo, contro il 6,9% di settembre e ottobre e il 6,8% del consensus del Wall Street Journal. Le vendite retail sono invece cresciute del 5,0% annuo, contro il rialzo del 4,3% di ottobre ma sotto all'incremento del 5,5% atteso dagli analisti. Inoltre, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in novembre gli investimenti in fixed asset (dato che comprende infrastrutture, apparecchiature industriali e costruzioni) sono saliti in Cina del 2,6% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto all'1,8% di ottobre (e allo 0,8% di settembre) e sopra al progresso del 2,5% del consensus del Wall Street Journal. I nuovi lockdown pesano sulle prospettive della ripresa economia. Nell'edizione di dicembre del Monthly Oil Market Report dell'Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec, l'organizzazione dei 14 maggiori produttori di petrolio con riserve provate superiori al 70% del totale mondiale), pubblicata lunedì, è stata rivista al ribasso da 96,26 a 95,89 milioni di barili al giorno la domanda media globale di greggio per il 2021. Il dato comporta una crescita di 5,90 milioni di barili rispetto al 2020 (la stima per l'anno in corso è stata abbassata a 89,99 milioni di barili dai 90,01 milioni dell'outlook di novembre). La revisione è ovviamente legata all'andamento della pandemia di coronavirus e alla reintroduzione da parte di molti governi di misure per contenere i contagi. A pensare che la seconda ondata della pandemia possa mettere un freno alla ripresa non lo pensa solo l'Opec, anche la Bundesbank prevede che le misure di contenimento per fermare la pandemia covid-19 appesantiranno ulteriormente l'economia tedesca nel quarto trimestre. Nel bollettino di dicembre, pubblicato ieri, la Bundesbank afferma che "le misure di contenimento applicate dall'inizio di novembre interromperanno la ripresa economica e porteranno a un calo". Tuttavia, secondo le previsioni degli economisti della Bundesbank, nell'ultimo trimestre dell'anno il calo del prodotto interno lordo (PIL) sarà contenuto. L'economia tedesca si è contratta nel secondo trimestre del 9,8% perché le misure di contenimento hanno interrotto l'attività economica e si è ripresa fortemente in estate dell'8,5%. La Bundesbank prevede che l'economia tedesca si contrarrà del 5,5% quest'anno, meno di quanto previsto a giugno (un calo del 7,1% quest'anno, secondo i dati aggiustati per il calendario).

La banca centrale prevede che l'economia tedesca crescerà del 3% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. In Germania il governo ha stabilito di chiudere negozi e attività non essenziali fino al 10 gennaio (dopo aver limitato a novembre le attività del tempo libero, della cultura e della ristorazione). Sul fronte della Brexit resta qualche spiraglio per un accordo. Il Regno Unito continua a sperare di poter raggiungere un accordo commerciale con l'Unione europea, nonostante ci siano ancora divergenze su questioni fondamentali. Un portavoce del primo ministro Boris Johnson ha dichiarato alla stampa che (lo scenario) "No deal" è ancora un esito possibile, "ma siamo stati chiari che continueremo a lavorare per raggiungere un accordo sul commercio libero", sottolineando che le garanzie sulla pesca e sulla concorrenza equa sono "le aree dove persistono le posizioni divergenti tra le due parti". Anche Michel Barnier, capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, allunga una mano e dichiara che i negoziati per trovare un accordo commerciale con Londra termineranno quando sarà trovata un'intesa. "I prossimi giorni" seppur "pochi sono importanti, se vogliamo che dal primo gennaio 2021 l'accordo" sia funzionante, ha twittato Barnier. "Una concorrenza equa, ed una soluzione sostenibile sulla pesca sono le chiavi per raggiungere un'intesa". Intanto in Gran Bretagna tutta l'area metropolitana di Londra è stata messa nuovamente in lockdown dopo la scoperta di un nuovo ceppo di Covid e a New York il sindaco ha prospettato alla popolaziona un lockdown totale dopo i più d 10mila casi delle ultime 24 ore. Il future Eurostoxx è tornato nelle ultime ore al di sotto della resistenza critica di area 3520 che settimana scorsa aveva tentato di forzare, ma senza troppo successo: per il momento la chiusura di seduta più alta registrata è quella del 4 dicembre a 3533 punti mentre il 9 dicembre i prezzi si erano spinti nell'intraday fino a 3557 punti per poi terminare però a 3532. In area I3520 si colloca il 78,6% di ritracciamento (percentuale ricavata dalla successione di Fibonacci) del ribasso dal massimo di febbraio, solo una conferma in chiusura di seduta oltre i 3525/35 punti sarebbe da leggere come un segnale di forza molto importante.



Una accelerazione oltre area 3525/35 permetterebbe infatti al future di puntare al test del lato alto del canale crescente disegnato dai minimi di marzo, passante a 3950 circa, intraprendendo un percorso che lo porterebbe anche a confrontarsi con i massimi di inizio anno a 3868 punti. Una prima resistenza intermedia si colloca a 3600, una successiva a 3680.



Senza una rottura decisa del 78,6% di ritracciamento il future potrebbe avviare una flessione anche marcata: le oscillazioni disegnate dai prezzi dal 27 novembre iniziano ad assomigliare ad un pericoloso "doppio massimo", figura dalle implicazioni ribassiste.



Prime indicazioni in questo senso verrebbero al di sotto di 3400, 23,6% di ritracciamento (Fibonacci) del rialzo dai minimi di fine ottobre. Con la violazione di quel supporto primo target a 3310, ultimo sostegno in grado di evitare la ricopertura del gap rialzista del 9 novembre con base in area 3220.

