Leonardo in calo in avvio di settimana. L'a.d. del gruppo della difesa, Alessandro Profumo, ha rigettato l'idea di fusione ipotizzata da Matteo Renzi. Anche gli analisti di Kepler Cheuvreux ritengono l'opzione non consigliabile, dato che la strategia migliore per Leonardo non è quella di diversificare ma, al contrario, quella di focalizzarsi nei settori difesa elettronica ed elicotteri. L'andamento in prospettiva dell'economia tedesca appesantisce in ogni caso l'andamento dei titoli industriali. In Germania Markit Economics ha comunicato infatti che il dato preliminare relativo all'Indice IHS PMI manifatturiero di settembre si è attestato a 41,4 punti inferiore alla lettura precedente pari a 43,5 punti (consensus 44 punti) ben al di sotto del livello di non cambiamento pari a 50 punti, su livelli che non si vedevano da oltre dieci anni. L'indice PMI Composito, che include anche i servizi, scende a 49,1 punti da 51,7 punti precedenti, al di sotto quindi della soglia dei 50 punti che separa espansione da contrazione economica. Leonardo ha toccato un minimo intraday a 10,74 euro, dove transita la media esponenziale a 100 sedute, per poi recuperare poco al di sopra di 10,80, in calo rispetto alla chiusura di venerdì a 11,05 euro. Questo ribasso avvicina pericolosamente le quotazioni alla base del potenziale doppio massimo disegnato in area 11,85 da meta' luglio posta a 9,65 euro. In caso di discese sotto quei livelli verrebbero confermati i recenti segnali di debolezza come la violazione della trend line che unisce i minimi di gennaio e di maggio e della media mobile esponenziale a 50 giorni, ora resistenza a 11 euro circa. Un primo supporto rilevante di breve termine si colloca a 10,39 euro, base del gap del 28 agosto, sotto quei livelli atteso il test di 9,65. Il completamento del citato doppio massimo che avverrebbe sotto quei livelli comporterebbe discese almeno fino a 8,78, base del gap rialzista del 14 marzo, con target successivo a 7,50 circa (proiezione della ampiezza della figura ribassista verso il basso dal punto di rottura della sua base). Solo oltre area 11,20 atteso un nuovo test della resistenza critica di area 11,85. Sopra quei livelli possibile una estensione del rialzo fino in area 13,10 euro.