Leonardo ha inaugurato oggi un nuovo stabilimento a Pisa dedicato allo sviluppo e alla produzione dell'elicottero a pilotaggio remoto AWHERO. Durante la cerimonia, alla presenza di autorità nazionali e locali tra cui il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue, e di rappresentanti dell'industria, è stato presentato ufficialmente anche il primo elicottero di pre-produzione. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: "Sono lieto di inaugurare questa nuova struttura perché è rappresentativa della strada che Leonardo sta percorrendo: investiamo in tecnologie di ultima generazione e in risorse altamente qualificate per rispondere a un mercato in rapida crescita. Il settore dei velivoli senza pilota è uno dei pilastri della nostra strategia di crescita e vogliamo diventare leader di mercato in questo campo". L'apertura dello stabilimento, con un organico di 60 persone, e la presentazione del primo elicottero dotato di capacità ancor più avanzate rappresentano due importanti traguardi per AWHERO, un programma che è cresciuto significativamente nel corso degli anni. Lanciato nel 2012 nell'ambito di una joint venture con IDS S.p.A., Sistemi Dinamici S.p.A., tale programma è stato acquisito totalmente da Leonardo nel 2016. Con l'AWHERO Leonardo ha ampliato la gamma di elicotteri a pilotaggio remoto, che comprende anche l'SW-4 Solo, e consolidato le sue capacità come integratore di sistemi, sviluppando le piattaforme, gli equipaggiamenti e i sensori e diventando così ancora più competitivo in un mercato in rapida crescita. L'apertura del nuovo stabilimento a Pisa espande anche la presenza di Leonardo in Toscana, dove l'Azienda progetta e realizza una vasta gamma di prodotti nei settori della difesa, della sicurezza e dello spazio con oltre 1800 dipendenti nelle sedi esistenti a Campi Bisenzio (Firenze), Montevarchi (Arezzo) e Livorno. Rispetto alla variante originale e che ha volato fino ad ora, l'AWHERO di pre-produzione presentato oggi e del peso di circa 200 kg è il primo con struttura e aerodinamica modificata, un nuovo sistema di alimentazione, un nuovo albero di trasmissione del rotore di coda e un nuovo motore con raffreddamento a liquido. Questo elicottero ha effettuato il primo volo, della durata di 10 minuti, a Nettuno, vicino a Roma, nel dicembre 2018. Un secondo elicottero di pre-produzione volerà tra pochi mesi in attesa della certificazione militare italiana prevista alla fine del 2019.