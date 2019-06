Leonardo *e la giapponese *Suzuyo *hanno annunciato quest'oggi, al Salone Aerospaziale di Parigi, la firma di una Lettera d'Intenti che prevede l'acquisto di un *simulatore 'Full Motion' dell'elicottero AW139.

In base all'accordo, il simulatore sarà collocato in una struttura dedicata presso l'aeroporto di Mt. Fuji Shizuoka. La sua gestione, in caso di finalizzazione del contratto di acquisto, sarà affidata a Shizuoka Air Commuter Corporation (SACC), società controllata da Suzuyo. La finalizzazione dell'acquisizione sancirebbe l'ingresso in Giappone del primo simulatore di AW139 per gli operatori locali, rafforzando ulteriormente le relazioni tra Leonardo e Suzuyo.

SACC ha introdotto in servizio varie eliambulanze di Leonardo in Giappone nell'ambito del programma Doctor Heli, che ha lo scopo di assicurare una moderna e ampia copertura dei servizi di elisoccorso in tutte le Prefetture del Paese.

All'inizio di quest'anno SACC ha anche realizzato il primo Centro di Eccellenza per la manutenzione di elicotteri in Giappone, in grado di soddisfare i più rigorosi requisiti di Leonardo in termini di qualità dei servizi di supporto.

Tale Centro è focalizzato sulla manutenzione delle flotte di diversi operatori giapponesi ed è in grado di fornire la più ampia gamma di servizi per i modelli di maggior successo come l'AW109 e l'AW139.

Sono quasi 60 gli AW139 attualmente in servizio in Giappone impiegati per un'ampia gamma di missioni come ordine pubblico, ricerca e soccorso in ambiente terrestre e marittimo, antincendio e supporto all'editoria. La fornitura presso SACC di servizi di addestramento per i piloti attraverso il nuovo simulatore, in combinazione con altri equipaggiamenti dedicati alla formazione anche a distanza, rafforzerà ulteriormente il livello di servizio garantito agli attuali e futuri operatori giapponesi dell'elicottero di maggior successo al mondo nella sua categoria.