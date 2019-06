Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Continua la crescita internazionale di LU-VE, azienda varesina quotata su MTA e terzo player globale nel segmento degli apparecchi ventilati. Dopo aver finalizzato il closing dell'acquisizione della divisione Air Heat Exchanger del gruppo Alfa Laval lo scorso aprile, la multinazionale lombarda, in linea con il suo piano globale di investimenti in aree strategiche, annuncia la costruzione di un nuovo stabilimento di circa 25.000 metri quadrati per la controllata Zyklus (Jacksonville, Cherokee County, Texas) negli Stati Uniti.

A coronamento di un progetto strategico, mirato all'ingresso nel più grande mercato mondiale della refrigerazione e del condizionamento, nel giugno del 2018, LU-VE aveva acquisito Zyklus (produzione e commercializzazione di scambiatori di calore): primo indispensabile passo di un piano a medio termine per la crescita nel continente nordamericano. In risposta alle favorevoli condizioni del mercato locale, LU-VE ha deciso di accelerare il processo di espansione, che prevedeva l'ampliamento dello stabilimento esistente.

Il piano ha trovato terreno fertile nel JEDCO - Jacksonville Economic Development Commission (organismo pubblico locale che si occupa dello sviluppo economico dell'area). Negli scorsi giorni, infatti, il Consiglio Comunale di Jacksonville ha approvato all'unanimità un pacchetto di incentivi che porterà alla costruzione di uno stabilimento produttivo di circa 25.000 metri quadrati, nel Norman Industrial Park di Jacksonville.

L'accordo tra JEDCO e LU-VE Group prevede la concessione a titolo gratuito di un terreno di circa 80.000 mq e una politica pluriennale di detrazioni fiscali, a fronte della creazione di almeno 50 nuovi posti di lavoro, entro 48 mesi dal completamento della costruzione.