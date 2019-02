LVenture Group e Barcamper Ventures, fondo di investimento gestito da Primomiglio SGR, insieme ad alcuni business angel, hanno concluso un'operazione di investimento da 450 mila euro in PlayWood, confermando la loro fiducia nella startup che ha sviluppato un arredo modulare rapido e creativo, grazie a un innovativo sistema di connettori.

I connettori Hi-Tech realizzati da PlayWood consentono di assemblare pannelli di legno in maniera semplice e dinamica per realizzare mobili su misura e di ri-assemblarli per la creazione di nuove soluzioni di design. Un modello di business altamente scalabile, come dimostrano i risultati che la startup sta ottenendo a livello internazionale, oggi presente in 28 paesi del mondo, con oltre 200.000 connettori venduti solo nel 2018. Un successo assicurato da un network di vendita capillare e multicanale, che spazia dai principali player della GDO (Leroy Merlin, Bauhaus, Obi) all'e-commerce (proprietario e su Amazon).

"Abbiamo subito creduto nelle potenzialità di PlayWood e i risultati che la startup sta ottenendo a livello internazionale confermano la scalabilità del loro innovativo modello di business. Siamo convinti che, anche grazie a questo nuovo investimento, la startup potrà generare ulteriore valore e continuare l'espansione in un mercato, come quello dell'arredo componibile, che ha superato gli 11 miliardi di dollari, con previsioni di crescita superiori ai 15 miliardi di dollari entro il 2022", afferma Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

PlayWood è l'arredamento Made in Italy ideale per l'allestimento personalizzato di spazi temporanei, come uffici di coworking, pop up store e atelier. Una soluzione in grado di coniugare versatilità e creatività, grazie agli oltre 2.000 progetti di design liberamente scaricabili dal sito della società (più di 5.200 download nel 2018).