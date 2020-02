In data 5 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group ("LVG"), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale 2020-2022.

Il Piano Industriale aggiornato, che prevede importanti investimenti ed un utile netto positivo su tutto l'arco temporale considerato (da 1,7 milioni di Euro nel 2020 fino a oltre 5,8 milioni di Euro nel 2020), è basato sui driver di crescita economico-finanziaria già alla base del precedente Piano Industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2019, ed in particolare:

Continuità nell'attività di investimentoin startupdigitali ad alto potenziale, anche per iltramite del Programma di Accelerazione, con un CAGR del valore di portafoglio pari a ca. il 10%;

Potenziali operazioni di Exit su oltre 10 startup, con potenziale generazione di valore fino a quasi 10 milioni di Euro complessivi;

Crescita organica dei ricavi,con un CAGR di ca. il 20% grazie all'apertura dei nuovi spazi al 4° piano della sede romana di via Marsala, che permetterà di creare un centro di innovazione tecnologica unico in Italia ed Europa,e al potenziamento dell'offerta in ambito Open Innovation;

Utile netto positivo su tutto il periodo di Piano Industriale, con un CAGR pari al 100%;

Rafforzamento della struttura organizzativa, con inserimento di nuove risorse e la crescita dei talenti già presenti all'interno dell'aziendarelativamente a tutte le linee di business.

Luigi Capello, CEO LVenture Group, ha commentato: "L'aggiornamento del Piano Industriale presenta obiettivi ambiziosi, che riteniamo di poter raggiungere grazie alle scelte strategiche intraprese dalla società, tra cui soprattutto l'attività di investimento in startup ad alto potenziale attraverso il nostro Programma di Accelerazione, che ci permette di generare importanti ritorni da Exit, l'espansione della sede di Roma con l'apertura del 4° piano del palazzo in via Marsala, el'acquisizione di sempre maggiore competenza in ambito Open Innovation, che ci rende un partner strategico per tutto il mondo corporate.