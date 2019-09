Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi lunedì dello 0,52%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza ribassista è proseguita, per quanto in modo maggiormente contrastato.

Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi lunedì dello 0,52%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza ribassista è proseguita, per quanto in modo maggiormente contrastato. In vista della decisione del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) attesa per mercoledì 18 settembre, sui mercati rimane protagonista il petrolio, dopo che lunedì il Wti aveva segnato il più netto guadagno giornaliero addirittura dal 2008, in scia agli attacchi del weekend su strutture produttive dell'Arabia Saudita. Riyadh predica calma e ha invitato gli altri membri dell'Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec) a non aumentare l'output. Intanto il viceministro delle Finanze cinese Liao Min guiderà una delegazione che nei prossimi giorni si recherà in Usa per discutere di economia e commercio. L'incontro, richiesto dagli stessi Usa, sarà l'antipasto di quello tra i massimi rappresentanti delle trattative da entrambe le parti previsto per ottobre. Il risultato è stato comunque un declino intorno allo 0,60% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale rialzo a fronte di uno yen sostanzialmente invariato sul biglietto verde. Inizia l'ottava per Tokyo (rimasta chiusa lunedì per la celebrazione del Keir? no Hi, la festa del Rispetto per gli anziani) e il Nikkei 225 chiude con un rialzo limitato allo 0,06% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,29%). Dopo la Fed è attesa per giovedì 19 settembre anche la decisione in tema di politica monetaria della Bank of Japan, mentre Donald Trump ha annunciato l'accordo con il Giappone sugli scambi commerciali (intesa che dovrebbe essere ufficializzata più avanti nel mese) e il Sol Levante avrebbe ottenuto una vittoria sulla quantità di esportazioni di riso prodotto in Usa.