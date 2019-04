Entra nel vivo Liguria 4P Health, uno dei quattro progetti complessi di attività di ricerca nell'ambito del Polo Ligure Scienza della Vita (PLSV), cofinanziati da Regione Liguria grazie al bando POR FESR 2014-2020 "Ricerca ed Innovazione - Azione 1.2.4 - Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione".

Il progetto Liguria 4P Health (Predictive, Personalized, Preventive, Participatory) permette il censimento anonimizzato dei soggetti potenzialmente cronici, utilizzando anche le informazioni di tipo clinico presenti in forma narrativa (testo libero) all'interno dei documenti sanitari (le informazioni sono estratte mediante elaborazione semantica avanzata e messe a disposizione degli algoritmi di individuazione dei soggetti cronici stessi).

Le nuove modalità di censimento dei soggetti potenzialmente cronici consentiranno di ottenere una maggior precisione nella loro individuazione, limitando le situazioni di falsi positivi (soggetti individuati dall'algoritmo ma non idonei) e falsi negativi (soggetti idonei ma non individuati dall'algoritmo).

Si tratta di una delle prime esperienze del genere a livello nazionale e internazionale, in cui il PLSV crede molto in termini di innovazioni e ricadute, sociali ed economiche, positive per il territorio ligure visto che - sia in Liguria sia in altre realtà regionali - le elaborazioni sulle banche dati sanitarie, finalizzate all'individuazione dei soggetti potenzialmente cronici, vengono tipicamente effettuate in modo "tradizionale", ovvero utilizzando solamente le informazioni strutturate presenti nei cosiddetti flussi informativi riguardanti i consumi sanitari (ricoveri, farmaci e prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale).