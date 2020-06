Il consiglio di amministrazione di Marcolin Group è lieto di annunciare la nomina di Fabrizio Curci a nuovo CEO e General Manager con decorrenza a partire dal 22 giugno 2020. Vittorio Levi, Presidente di Marcolin Group, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti che Fabrizio abbia accettato di unirsi a Marcolin per guidare la nostra azienda nella sua nuova fase di sviluppo. È un manager esperto con una vasta e notevole esperienza internazionale in diversi settori. Fabrizio condurrà Marcolin Group in un percorso sinergico con la sua strategia, con l'obiettivo di consolidare la leadership globale nel settore dell'occhialeria". Fabrizio Curci proviene da Fiera Milano S.p.A., dove da settembre 2017 a giugno 2020 ha ricoperto il ruolo di CEO e Direttore Generale. Curci è laureato in Economia all'Università Bocconi e ha partecipato al Programma di Sviluppo Manageriale di SDA School of Management. Curci vanta un'importante esperienza nel settore automotive e negli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in aziende di primaria importanza. Dopo aver intrapreso la propria carriera professionale in Olivetti Tecnost e FIAMM, nel 2007 entra a far parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles, dove lavora per dieci anni e diventa responsabile del brand Alfa Romeo per l'area EMEA e del coordinamento globale dei lanci dei nuovi prodotti. Fabrizio Curci ha dichiarato: "Sono felice e orgoglioso di guidare il management team di Marcolin Group e di entrare a far parte di questo straordinario settore, fatto di design, creatività e artigianalità. Sarà un percorso entusiasmante".

(RV - www.ftaonline.com)