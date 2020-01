Matica Fintec, PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (digital payment) e Governative (ID), comunica di aver concluso un importante contratto di fornitura negli Stati Uniti con il più grande System Integrator nel mercato dell'identità digitale.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Matica Fintec, PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie (digital payment) e Governative (ID), comunica di aver concluso un importante contratto di fornitura negli Stati Uniti con il più grande System Integrator nel mercato dell'identità digitale.

Si tratta del secondo contratto negli ultimi due anni e prevede una fornitura di 6 sistemi laser S5200LX presso una delle sedi americane della società cliente, per un importo complessivo di oltre € 300 k, che si uniranno agli 8 sistemi già installati e produttivi.

Il contratto prevede la consegna dei 6 sistemi nei primi mesi del 2020. Il cliente finale è una delle società finanziarie più importanti e conosciute al mondo.

Il System Integrator che ha acquistato i sistemi Matica è il leader globale dell'identità e sicurezza digitale che fornisce programmi software e strumenti per la sicurezza personale. La società opera a livello mondiale con le principali aziende e governi per offrire soluzioni di identità digitale di nuova generazione e di protezione dei dati, per garantire fiducia ai pagamenti, il controllo delle frontiere, Internet e molto altro.

Le soluzioni offerte includono credenziali di identità fisiche e digitali, molteplici metodi di autenticazione (compresa la biometria), connettività IoT e crittografia dei dati, volte a proteggere l'intero ciclo di vita del servizio digitale.

(GD - www.ftaonline.com)