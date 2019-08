Il progetto di fusione di Mediaset e di Mediaset Espana nella holding olandese Media for Europe continua ad attirare l'attenzione dei mercati in vista delle prossime assemblee del 4 settembre che dovranno deliberare sul merger.

La cronaca finanziaria riporta inoltre dell'insolita divisione dei proxy advisor (i consulenti indipendenti che esprimono a favore degli azionisti un parere sulle maggiori operazioni) sul caso. Glass Lewis *promuove il piano industriale e definisce non irragionevoli dal punto di vista strategico le sinergie previste e le motivazioni dell'operazione, suggerendo in pratica un via libera ai soci.

Al contrario *Iss, che pure riconosce la valenza strategica del deal, teme per gli effetti sulla governance dell'introduzione di un voto maggiorato che favorirebbe il controllo di Fininvest (oggi al 44,1% del broadcaster) a danno dei diritti dei soci di minoranza.

A destare l'attenzione del mercato contribuisce non poco lo scambio da inizio agosto di quasi il 5% del capitale di Mediaset.

Da monitorare anche la scadenza del prossimo 26 agosto, termine massimo per l'iscrizione al registro del voto maggiorato della holding olandese.

(GD - www.ftaonline.com)