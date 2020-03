"L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione". Con queste dure parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella *è intervenuto ieri in ore di crisi finanziaria e politica seguite drammaticamente alle decisioni e soprattutto alle dichiarazioni della presidente della Bce Christine *Lagarde.

A mercati già delusi dal mancato taglio dei tassi non sono stati spiegati adeguatamente senso e portata degli interventi pur decisi (120 miliardi di quantitative easing in più anche nel privato, LTRO e TLTRO III a tassi più favorevoli e norme meno stringenti sul capitale delle banche), la presidente della Banca centrale ha aggiunto fattori di incertezza.

A chi le chiedeva se la Bce fosse favorevole a forme di garanzia pubblica nazionale o europea a supporto dei finanziamenti bancari in questo contesto di elevato rischio e se il prevedibile ammontare di nuovo debito per esempio italiano fosse, secondo la Bce, da tenere sotto controllo anche alla luce della possibile divergenza importante degli spread, la Lagarde aveva risposto in maniera evasiva e distante. Tocca ai policy maker a livello nazionale o europeo decidere su eventuali garanzie in queste circostanze, aveva dichiarato la Lagarde aggiungendo poi, improvvidamente, riguardo all'emissione di nuovo debito che sarà determinata dai policy maker: "Noi ci saremo, come ho detto, usando piena flessibilità, ma non siamo qui per chiudere gli spread".

Una presa di posizione, se anche tecnicamente discutibile, chiaramente opposta all'approccio supportivo che ci si attendeva, quanto meno, dall'Eurotower. Tanto distante che* la stessa Lagarde ha dovuto poi precisare (e la precisazione è stata allegata in seguito al resoconto della conferenza di ieri): "Sono pienamente impegnata a evitare *ogni frammentazione in questo momento difficile dell'Eurozona. Elevati spread dovuti al coronavirus danneggiano la trasmissione della politica monetaria.

Useremo la flessibilità prevista dal programma di acquisto di asset (il quantitative easing Ue), compreso il programma di acquisto di titoli del debito pubblico. Il pacchetto di misure approvato oggi potrà essere in maniera flessibile per evitare dislocazioni nei mercati obbligazionari e siamo pronti a impiegare la necessaria determinazione e forza".

Alla Cnbc le parole giungevano quando lo spread BTP/Bund era già balzato di decine di punti base e la maggior parte dei titoli di Stato europei, con l'eccezione del tedesco, avevano subito vendite imponenti e forti rialzi dei rendimenti, i mercati azionari erano crollati a ritmo da record.

"In riferimento alle odierne turbolenze di mercato, ho accolto con favore l'opportuna precisazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, che, chiarendo il contenuto delle sue dichiarazioni, ha sottolineato che non consentirà che lo shock derivante dalla diffusione del Covid-19 possa provocare una frammentazione del sistema finanziario dell'area euro. Sono certo che, come ha detto la presidente Lagarde, a tal fine la Bce utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione": queste successive dichiarazioni sono giunte dichiarato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto *Gualtieri, *che ha aggiunto: "Il pacchetto di oggi sostiene l'economia europea, fornendo un sostegno finanziario alle aziende, e rafforza il presidio della Bce sui mercati dei titoli".

Incidente chiuso? *Di certo già ieri le banche italiane chiedevano già alla Bce anche un congelamento di alcune regole automatiche e tempistiche di rientro sui *deteriorati *che sembrano urgenti per garantire il finanziamento dell'economia reale in questa fase.

Di certo, se in molti credono che sia *la politica fiscale *a dovere rispondere prima delle banche centrali a questo genere di crisi, nessuno si attende o può tollerare che le banche centrali remino contro o addirittura favoriscano meccanismi di frammentazione del sistema finanziario. Fra il dire facciamo il possibile con i nostri mezzi o il dire non è compito nostro intercorre una differenza che può valere miliardi di euro di capitalizzazione sui mercati, l'integrità della stessa politica monetaria e la credibilità delle istituzioni tutte chiamate ad affrontare la crisi.

A ricoprire un fossato inatteso e inutile aperto tra Roma (e non solo) e Francoforte, dovrà intervenire la *Commissione Europea *dimostrando un'azione prima ancora che una presa di posizione credibile e coordinata. Poi serviranno ancora l'approccio monetario e della sorveglianza bancaria europea, ma intanto se quei policy maker chiamati all'intervento non sapranno dimostrare di avere e di volere applicare un piano completo ed efficace, oltreché gli spread del debito sovrano si apriranno pericolosi spread politici che saranno assai più difficili da richiudere.

(GD - www.ftaonline.com)