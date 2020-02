Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, ribadendo quanto già dichiarato settimana scorsa ha posto l'attenzione sui rischi per l'economia Usa derivanti dall'epidemia di coronavirus, sottolineando però di non appoggiare nuovi tagli dei tassi d'interesse dopo i tre decisi nel corso del 2019.

Loretta Mester, numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di Cleveland, ribadendo quanto già dichiarato settimana scorsa ha posto l'attenzione sui rischi per l'economia Usa derivanti dall'epidemia di coronavirus, sottolineando però di non appoggiare nuovi tagli dei tassi d'interesse dopo i tre decisi nel corso del 2019. "A questo punto, è difficile valutare l'entità degli effetti economici, ma questa nuova fonte d'incertezza è qualcosa che seguirò attentamente", ha spiegato, parlando lunedì a una conferenza della National Association for Business Economics a Washington. In merito a possibili nuovi allentamenti da parte della Fed Mester si è però detta soddisfatta dell'attuale politica. "Un approccio paziente è appropriato a meno che non ci sia un cambiamento sostanziale nelle prospettive", ha concluso.

(RR - www.ftaonline.com)