La versione corredata di grafici del seguente articolo e' disponibile all'indirizzo http://ftaonline.com/blog/metalli-preziosi-tempo-di-crisi

La borsa domestica non sta dando molte soddisfazioni agliinvestitori italiani negli ultimi tempi, e il rischio, con lo spettro di unarevisione dell'outolook se non addirittura della valutazione sul debito daparte delle agenzie di rating anche il futuro resta incerto. Analogheconsiderazioni si possono fare per i titoli di stato: l'aumento delle tensionitra Ue e governo sulle cifre inserite nel Def, che potrebbe sfociare anche inuna bocciatura dei conti dell'Italia, costringe a considerare probabile unoscenario di ulteriore calo delle quotazioni, soprattutto per i titoli conscadenza più lontana. Tra le possibili alternative di investimento, nei momentidi turbolenza come l'attuale, il pensiero va subito ai metalli preziosi, anche perchéla dinamica in salita dei tassi Usa (probabili altri 4 interventi della Fed inquesto senso entro la fine del 2019) sostiene il dollaro, e quindi, per noieuropei, è un ulteriore motivo di interesse per tutti gli strumenti, comeappunto le materie prime, quotate in dollari. Prima di passare allo studio deigrafici, nel tentativo di individuare quelli che potrebbero essere i livelliinteressanti per il prossimo futuro sui quali strutturare eventuali strategie operative,può essere di aiuto dare uno sguardo all'andamento del mercato fisico grazie alreport relativo al mese di settembre distribuito da BullionVault, la più grandepiattaforma online al mondo per gli investimenti in metalli preziosi.

Il numero dei venditori è diminuito sulla piattaforma diBullionVault a settembre del 7,2% rispetto ad agosto, tornando al minimo didieci anni di luglio.