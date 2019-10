Questa mattina è stato adottato dalla Giunta comunale di Milano il Piano Integrato d'Intervento (PII) per l'area MIND. Per Arexpo, società proprietaria dell'area, e per Lendlease, società concessionaria per 99 anni di una parte della stessa, si tratta di un "passaggio molto importante".

Per Giovanni Azzone, presidente di Arexpo "l'adozione del Piano Integrato di Intervento da parte delle giunte di Milano di Rho costituisce un passo avanti molto importante per il futuro dell'area MIND che sarà sempre di più un luogo aperto al territorio, anche grazie alla presenza di un parco tematico pari a metà dell'area, frequentato particolarmente da studenti e giovani ricercatori che contribuiranno a rendere Milano, la Lombardia e l'intero Paese competitivi su temi fondamentali del nostro futuro come l'innovazione, le scienze della vita e le smart city".

"Il PII sancisce la vocazione dell'area – spiega Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo – come ecosistema dell'innovazione che somma importanti funzioni pubbliche con la presenza di centri di ricerca e aziende private, da multinazionali a start-up che puntano su ricerca e nuove tecnologie per fare di MIND un luogo unico a livello internazionale. Per questo sarà anche importante il ruolo del concessionario Lendlease che con l'adozione del PII potrà operare a pieno titolo".