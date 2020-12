Mondo TV France S.A. , società quotata sull'AIM Italia, in ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le modifiche al Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina dell'Investor Relations Manager, ricorda che tale ruolo è attualmente ricoperto dal Consigliere di Amministrazione della Società dott. Matteo Corradi in carica fin dalla data di ammissione a quotazione della Società. (RV - www.ftaonline.com)

