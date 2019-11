Il C.

Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.

Si prevede per l'anno il ritorno all'utile per circa Euro 4,1 milioni a fronte di una perdita di circa Euro 39,5 milioni nel 2018.

A livello consolidato il valore della produzione è pari a circa Euro 19,3 milioni nei nove mesi; l'Ebitda è pari a circa Euro 11,9 milioni; l'Ebit è pari a circa Euro 4,8 milioni e l'utile netto è pari a circa Euro 3 milioni di euro

A livello della sola capogruppo il valore della produzione è pari a circa Euro 13,5 milioni; l'Ebitda è pari a circa Euro 10,1 milioni; l'Ebit è pari a circa Euro 4,9 milioni e l'utile netto è pari a circa Euro 3,4 milioni

