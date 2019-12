10 modi per generare reddito in pensione Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Mondo TV +10,6% scatta in avanti grazie ai dati preconsuntivi dell'esercizio 2019 approvati stamattina dal cda. A livello di gruppo il valore della produzione è in crescita a euro 25,5 milioni rispetto a euro 22,2 milioni del 2018, in crescita del 15%; l'EBITDA si attesta a circa euro 15 milioni, con un incremento del 36% rispetto agli euro 11 milioni circa del 2018; l'utile netto torna positivo attestandosi a circa euro 3,6 milioni, contro una perdita di euro 39,5 milioni nel 2018. Il management prevede un 2020 in ulteriore crescita.

(SF - www.ftaonline.com)