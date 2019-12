10 modi per generare reddito in pensione Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Mondo TV +7,0% tocca i massimi da fine gennaio e porta a +35% il progresso delle ultime tre sedute in scia ai dati preconsuntivi dell'esercizio 2019 e alle prospettive di ulteriore crescita nel 2020. Inoltre il principale azionista Giuliana Bertozzi ha acquistato ulteriori azioni portandosi al 20,03% dal 18,31%. L'azionista "ha precisato di aver proceduto agli acquisti in quanto ritiene l'acquisto di azioni della Mondo TV un valido investimento ai valori attuali e che non esclude che gli acquisti possano continuare nei prossimi sei mesi, senza peraltro avere volontà di modificare l'assetto di controllo e gestionale della società. L'azionista di maggioranza relativa ha infatti espresso la propria fiducia nel management attuale e ha sottolineato che non intende integrare né modificare gli organi di amministrazione e controllo della Società".

