Mondo TV (asta di volatilità, teorico-20,59%) perde ulteriore terreno, toccando i minimi da inizio 2015 e portando a oltre il 43% le perdite dalla chiusura di martedì. Ieri il gruppo ha annunciato dati del terzo trimestre molto negativi: ricavi in contrazione del 47,7%, Ebitda del 49,7% a 3,2 milioni e Ebit del 73,4% a 1,3 milioni. Oggi Mondo TV, su richiesta delle autorità di mercato, ha comunicato che "Alla luce del rallentamento nei ricavi emerso dai risultati del periodo...appare improbabile il raggiungimento per il 2018 degli obiettivi del piano industriale attuale" e che a gennaio potrebbe essere effettuata una revisione del piano industriale quinquennale. Quanto all'incremento dei crediti commerciali Mondo TV ricorda che la società ha un modello industriale che prevede la prevendita dei propri programmi già durante la loro produzione con contratti che stabiliscono pagamenti rateali e dilazionati nel tempo da parte dei clienti. Il gruppo ribadisce comunque che di avere adeguata patrimonializzazione e non debiti significativi, con posizione finanziaria netta tale da consentirgli di "far fronte alle necessità di circolante ed agli investimenti futuri".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)