Dopo l'accordo del 4 luglio 2019 (cfr. comunicato stampa in pari data), e l'avvio della produzione della terza stagione della serie Robot Trains attualmente in corso, Mondo TV Suisse, produttore e distributore di cartoni animati, comunica di aver sottoscritto con CJ E&M, una delle maggiori società coreane di contenuti e marketing, il contratto long form relativo alla produzione della serie stessa e alla sua distribuzione. Si rammenta che Mondo TV Suisse si occupa dell'intera produzione acquisendo la proprietà della serie al 90%, mentre CJ manterrà la proprietà della property originale e del 10% della terza stagione con diritto alla partecipazione ai ricavi derivanti dallo sfruttamento della serie proporzionata alla propria quota. Differentemente da quanto inizialmente concordato, le Parti in occasione della stipula del long form, hanno concordato che il Gruppo Mondo TV si occuperà della distribuzione mondiale della serie, inclusa l'Asia e con una commissione del 30%, ad eccezione della Corea dove la distribuzione sarà curata da CJ con la medesima commissione. Inoltre la Mondo TV ha autorizzato CJ a procedere ad una vendita in Cina dei diritti di comunicazione televisiva e su piattaforma, nonché dei diritti di licensing (con espressa esclusione della linea Toy che rimane sotto il controllo della Mondo TV Suisse) della terza stagione con condivisione al 50% dei ricavi di vendita. La vendita autorizzata genererà ricavi per la Mondo TV Suisse nel periodo 2020/2021 per circa USD 600.000, di cui almeno USD 300.000 nel 2020, sulla base del prezzo di vendita comunicato dal partner e autorizzato dalla Mondo TV Suisse. Matteo Corradi, amministratore delegato della capogruppo Mondo TV S.p.A., afferma: "La scelta di farci carico della produzione della terza stagione di Robot Trains si sta confermando corretta alla luce dello sviluppo che la property sta prendendo come confermato da questa nuova bellissima opportunità che si è aperta in Cina"

