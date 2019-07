Mondo TV Suisse +6,3% in ottima forma grazie alla notizia dell'accordo con CJ E&M, una delle maggiori società coreane di contenuti e marketing, per la produzione della terza stagione di Robot Trains. Il lancio è programmato per l'autunno/inverno del 2020. Mondo TV Suisse si occuperà dell'intera produzione acquisendo la proprietà della serie al 90%, mentre CJ manterrà la proprietà della property originale e del 10% della terza stagione. Mondo TV Suisse si occuperà della distribuzione della terza stagione in tutto il mondo (esclusa l'Asia, ma inclusa la Cina) sia in relazione alla distribuzione dei diritti audiovisivi che licensing e merchandising. CJ si occuperà invece della distribuzione in Asia (esclusa la Cina). Entrambe avranno diritto a una commissione del 30% come corrispettivo dalla propria attività di distributore.

