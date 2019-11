Mondo TV comunica che Panini S.p.A., leader mondiale nel settore stickers e trading cards, ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per i territori di Italia, Spagna, Portogallo e Andorra per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della property Feisty Pets, per la realizzazione e commercializzazione di diversi prodotti collezionabili e publishing. La licenza prevede lo sfruttamento del brand nelle lingue locali per tre anni; l'accordo prevede il pagamento di un minimo garantito, in sé non particolarmente significativo, e di royalties da parte di Panini a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l'importo del minimo garantito. Il contratto ha la sua significatività per l'ottima e capillare distribuzione dei prodotti da parte di un player di primaria importanza quale è Panini su un brand che sta acquisendo una sempre maggiore notorietà con promettenti prospettive di successo.

