Mondo TV (+4,21%) va all'attacco del massimo dell'inverted hammer disegnato il 9 ottobre a 1,188 euro. Una chiusura di ottava oltre questo limite aprirebbe spazi di crescita verso almeno 1,25/1,29. Il superamento in pianta stabile di questa soglia conferirebbe credibilità alla reazione in atto da fine maggio per target a 1,40/1,42, massimi allineati di aprile e maggio. Il ritorno sotto quota 1 segnalerebbe invece la ripresa del trend negativo in direzione almeno di 0,8360 euro.

(CC - www.ftaonline.com)