Il fenomeno digital House of Talent, brand che raccoglie alcuni degli influencer più seguiti su youtube, instagram e TIK TOK in Italia nel target dei ragazzi dai 13 ai 17 anni e alcuni dei protagonisti della serie di successi Il Collegio, diventerà una nuova webserie composta da 260 episodi di circa 12-15 minuti ciascuno. La nuova web-serie sarà coprodotta dalla Mondo TV con la società House of Talent Srls, che detiene i diritti sul marchio House of Talent e i contratti con i protagonisti dell'attuale fenomeno digital, con un investimento di 280.000 euro per la propria parte. Il lancio della webserie previsto per il c.d. "back-to-school" 2019. Mondo TV, come co-produttore, parteciperà alla ripartizione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento della web-serie, del relativo licensing e merchandising, i proventi derivanti dalle attività dei protagonisti della serie per un periodo di 20 anni. Inoltre Mondo TV si occuperà della distribuzione dei diritti collegati alla serie. Seppur sia molto difficile prevedere i proventi che potranno essere generati, il management della Mondo TV e del partner sono ottimisti che l'investimento potrà essere facilmente recuperato e superato, dato il successo che già ha riscontrato la House of Talent senza il supporto della web serie. Matteo Corradi, Presidente di Mondo TV, ha dichiarato: "Ringrazio Matteo Altieri per aver scelto Mondo TV come partner in questo bellissimo e innovativo progetto, che permette a Mondo TV Group di cooperare nello sviluppo di un progetto che ha già un successo riconosciuto. Inoltre tale nuova collaborazione proietta il Gruppo in un settore in crescita, quale quello del pubblico teenager, grande fruitore dei media social e digitali". Matteo Altieri, Founder della House of Talent, ha dichiarato: "É per me un grande onore poter iniziare questo percorso insieme a MondoTv, ringrazio Matteo Corradi e tutto il suo team, per aver creduto fin dal primo incontro nel nostro progetto. La nostra visione e la capacita di MondoTv nel mettere a terra i progetti sono un connubio perfetto ai fini di realizzare un qualcosa di mai visto prima, stiamo gia lavorando ai prossimi obiettivi, e sono certo che da questa intesa nasceranno progetti e sviluppi senza precedenti. Oggi possiamo dire di essere la prima CREW di influencer legata a un Media Franchisee, ad avere un contratto di produzione per i contenuti "