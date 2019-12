Mondo TV informa che nella mattinata di lunedì 16 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV ha approvato alcuni dati preconsuntivi relativamente all'esercizio 2019, sia a livello della sola capogruppo che a livello consolidato. In particolare, per quanto riguarda la capogruppo, il Consiglio ha analizzato l'andamento del valore della produzione che si attesta a circa euro 18,5 milioni, in crescita del 7% rispetto a euro 17,35 milioni al 31 dicembre 2018 per effetto dell'avanzamento e delle vendite effettuate sulle produzioni Invention story, MeteoHeroes, Bat Pat, Robot Trains. L'EBITDA è pari a circa euro 13,5 milioni in crescita del 23% rispetto a euro 11 milioni dell'esercizio 2018. L'utile netto, pari a circa euro 4,4 milioni, torna positivo dopo la perdita di euro 38,7 del 2018 per effetto del buon andamento delle produzioni effettuate nell'anno. Anche a livello consolidato il valore della produzione è in crescita a euro 25,5 milioni rispetto a euro 22,2 milioni del 2018, in crescita del 15%; l'EBITDA si attesta a circa euro 15 milioni, con un incremento del 36% rispetto agli euro 11 milioni circa del 2018; l'utile netto torna positivo attestandosi a circa euro 3,6 milioni, contro una perdita di euro 39,5 milioni nel 2018. Sotto il profilo della gestione si segnala che per quanto riguarda i clienti asiatici con i quali furono raggiunti degli accordi transattivi nel corso del 2019, stanno proseguendo regolarmente i rapporti relativi alle produzioni in essere, e in relazione ai crediti originatisi in data anteriore al 31 dicembre 2018 con i medesimi clienti residua ad oggi esclusivamente un credito per euro 1.753 migliaia nei confronti del cliente Hong Kong YiQi Culture: si comunica che anche in relazione a questo cliente non si prevedono ad oggi criticità rispetto all'incasso del suddetto credito residuo. Nel corso del 2019 è pertanto proseguito speditamente sia lo sviluppo del business ordinario della produzione che della distribuzione di cartoni animati, che quello collegato alle nuove linee strategiche. Stanno infatti proseguendo con celerità lo sviluppo dei prodotti oggetto dell'alleanza strategica con il partner tedesco Toon2Tango, nonché l'ingresso del gruppo Mondo TV nel mondo della produzione dei game on-line. Per tutto quanto precede, nel confermare che la società dispone di liquidità sufficiente per lo sviluppo del proprio business ordinario e presenta un patrimonio netto consolidato pari a circa euro 61 milioni, si può prevedere un 2020 in ulteriore crescita.