Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha esaminato ed approvato oggi i risultati al 31 marzo 2019.

• Risultato operativo lordo a 233 milioni di euro:

o margine di interesse a 409 milioni di euro, che ha risentito principalmente di minori volumi medi di impieghi commerciali, legati alle scadenze di fine anno e alla più selettiva strategia commerciale verso il mondo corporate, con un trend comunque in crescita nell'ultima parte del trimestre

o commissioni nette a 359 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al trimestre precedente

o altri ricavi positivi per 35 milioni di euro, principalmente legati ai risultati positivi di MPS Capital Services

o oneri operativi a 569 milioni di euro, in calo rispetto al quarto trimestre 2018; attesi dal secondo trimestre i benefici legati all'uscita di risorse attraverso il Fondo di Solidarietà (650 risorse il 31 marzo ed ulteriori 100 risorse entro il primo semestre di quest'anno)

• Prosegue il miglioramento di tutti i principali indicatori di asset quality:

o costo del credito a 73 punti base, che risente dell'aggiornamento dello scenario macroeconomico (riduzione delle stime di crescita del PIL per il 2019); al netto di tale componente, il costo del credito si attesterebbe a 57 punti base

o default rate a 1,3% (2,1% nel 2018) e tasso di cura all'8% (7,5% nel 2018)

o gross NPE ratio scende dal 17,3% di fine 2018 al 16,3%: una riduzione di circa ulteriori 2 punti percentuali è attesa per fine anno per effetto del piano di riduzione degli UTP attualmente in corso e del perfezionamento della cessione di sofferenze leasing

Considerando gli effetti netti della PPA (-5 mln di euro), l'utile consolidato del Gruppo ammonta a 28 mln di euro, a fronte di un utile di 188 mln di euro conseguito nello stesso periodo del 2018.