Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience, uno dei maggiori player nel settore della Digital Customer Experience e Customer Analytics, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e i risultati consolidati annuali al 31 dicembre 2019.

Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: "Il 2019 è stato un anno molto positivo e denso di eventi rilevanti: la quotazione in Borsa, il completamento delle prime importanti acquisizioni: Gruppo Mikamai e Value China; il lancio del piano di Stock Option per tutti i dipendenti, e la partnership con Tencent/WeChat. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e dei numeri in forte crescita che oggi comunichiamo al mercato, avendo al contempo molto rafforzato la nostra squadra, sia come presenza sul mercato, sia come competenze tecnologiche.

La nostra offerta è, inoltre, particolarmente adatta ad aiutare le aziende ad affrontare l'emergenza Covid-19: le nostre soluzioni applicative digitali – totalmente in cloud, configurabili e fruibili in remoto – saranno sempre più determinanti per affrontare le nuove modalità di lavoro e di interazione con i clienti, indotte dalle restrizioni alle interazioni "in presenza" causate dalla pandemia che stiamo vivendo.

Luigi Linotto, Vice Presidente Esecutivo Neosperience, ringrazia tutti i clienti, e i dipendenti e collaboratori che si sono fortemente impegnati per cogliere gli obiettivi raggiunti nel 2019: "Un anno chiave in cui abbiamo anche posto le basi per allargare il mercato delle soluzioni basate su Neosperience Cloud che generano ricavi ricorrenti presso le piccole e medie imprese: un'ulteriore premessa per un 2020 ricco di soddisfazioni."

*Commento ai principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019

*Al 31 dicembre 2019 Neosperience ha registrato *ricavi consolidati *pari a Euro 13,9 milioni: +63% rispetto agli 8,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2018, grazie all'acquisizione di nuovi clienti rilevanti e alla maggiore diffusione delle Solution basate sulla piattaforma Neosperience Cloud. Continua il trend di crescita dei ricavi nel periodo 2016/2019, con un tasso medio superiore al 45% annuo.

Anche il Valore della Produzione è cresciuto, passando da Euro 11,8 milioni a Euro 17,3 (+47%), per effetto degli investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuove Solution, dei significativi contributi ottenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Commissione Europea per le attività di ricerca e sviluppo, e dei relativi crediti d'imposta maturati.

L'*EBITDA *si è attestato a Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2019, con un'incidenza del 26% sui ricavi, e con una crescita del 6% rispetto ai 3,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2018. Il risultato è influenzato dalla scelta di spesare interamente nell'esercizio 2019 i rilevanti investimenti sostenuti per la quotazione in Borsa, al netto del relativo credito di imposta, anziché capitalizzarli e distribuirne l'effetto sui prossimi 5 anni.

L'*EBIT *al 31 dicembre 2019 è più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a Euro 1,1 milioni (+111% rispetto al 31 dicembre 2018) con un'incidenza dell'8% sui ricavi, da attribuire principalmente all'effetto dei minori ammortamenti su immobilizzazioni immateriali avvenuti nel 2019 rispetto a quelli effettuati nel 2018.

L'utile netto di gruppo, pari a 923 migliaia di Euro, ha registrato un analogo significativo incremento del 120% (421 migliaia di Euro al 31 dicembre 2018).

Il *patrimonio netto di gruppo *al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 14,2 milioni, rispetto ai 4,4 milioni del 31 dicembre 2018.

La *posizione finanziaria netta adjusted *passa da Euro 4,1 milioni (debito) a dicembre 2018 a Euro 1,7 milioni (cassa) a giugno 2019 e a Euro 0,5 milioni (cassa) a dicembre 2019, per effetto delle operazioni sul capitale e delle acquisizioni completate nel corso dell'esercizio.

*Eventi successivi alla fine dell'esercizio ed emergenza Covid-19

*L'arrivo del Covid-19 e il successivo manifestarsi dell'epidemia porta a ritenere che i risultati previsti per quest'anno saranno influenzati da questo evento, la cui portata e impatto sono oggi difficili da stimare. Il Consiglio di Amministrazione continuerà a monitorare l'evolversi della situazione e, non appena disporrà di elementi precisi e specifici sui possibili impatti sui risultati della Società, ne darà immediata comunicazione al mercato, ai sensi della normativa vigente.

Nel frattempo, Neosperience S.p.A. e le sue controllate hanno adottato, sin dal 23 febbraio, metodologie di lavoro agile e di smart working per la totalità dei propri collaboratori, assicurando così la continuità operativa, ponendo la massima attenzione per la tutela della salute dei propri lavoratori. Indicata da Gartner nel report "Competitive Landscape: Customer Analytics" come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo insieme a Salesforce e SAS nel 2020, Neosperience ha altresì avviato l'esercizio in modo promettente per tutte le società del gruppo: sono state lanciate nuove Solution basate sulla piattaforma Neosperience Cloud; sono stati conclusi importanti contratti con prestigiosi clienti; è stata rafforzata la partnership con Tencent/WeChat per sviluppare le attività di digital commerce da e verso il mercato cinese; anche le iniziative sul mercato USA cominciano a produrre risultati.

*Convocazione dell'Assemblea ordinaria e degli Azionisti

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti Neosperience presso la sede legale della Società in Via Orzinuovi 20 a Brescia il giorno 30 aprile 2020, alle ore 17.00, in prima convocazione e il 15 maggio 2020, alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Rinnovo del Collegio Sindacale e dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2020- 2022. Delibera in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione.

