Joseph V. Amato, President and Chief Investment Officer – Equities di Neuberger Berman, ha così analizzato la situazione globale dei mercati nel reporto settimanale della società di investimenti di New York.

"Chi l'avrebbe detto, cinque anni fa, che nel novero delle "zone calde" del rischio politico globale avremmo un giorno potuto contare *Hong Kong *(uno dei centri più ricchi di tutta l'Asia nonché polo finanziario mondiale), il *Cile *(l'economia più ricca e stabile del Sud America), il *Regno Unito *(patria di uno dei parlamenti più antichi del mondo) e gli *Stati Uniti *(la principale economia mondiale e la più antica democrazia vivente). Eppure, in queste ultime settimane che ci separano dal 2020, le cose stanno proprio così.

Può darsi che gli investitori siano pronti a scendere in campo, un'eventualità che abbiamo prospettato in un recente articolo delle Prospettive settimanali del CIO. E la fiducia nei dati economici è in aumento. Tuttavia la cautela nei confronti delle incertezze politiche e della "disfunzione fiscale" non toccava livelli così alti da anni.

Trump: discorsi presidenziali o discorsi elettorali?

*Nelle ultime due settimane, i titoli di Stato core hanno subito una flessione e le curve dei rendimenti si sono irripidite, tornando ai livelli registrati l'estate scorsa. I sondaggi tra gli investitori e i flussi di investimento evidenziano una *rotazione verso l'azionario e, più specificamente, verso le azioni cicliche e value, più sensibili all'andamento dell'economia, contrariamente alle azioni growth e difensive. Gli utili del terzo trimestre sono risultati migliori del previsto.

La settimana scorsa, uno dei miei colleghi del team di ricerca azionaria globale ha avuto l'occasione di ascoltare Trump durante un discorso all'Economic Club di New York. A suo dire, "le frasi pronunciate dal presidente sono parse un test dei discorsi elettorali, in vista dell'imminente inizio della campagna per le presidenziali".