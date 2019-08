Brad Tank, Chief Investment Officer – Fixed Income di Neuberger Berman, nelle "prospettive settimanali del CIO" questa volta intitolato "Lasciate perdere il barometro" ha così commmentato le prospettive dell'economia globale e del manifatturiero.

"Non abbiamo bisogno di una curva dei rendimenti invertita *per capire che *probabilmente la flessione del manifatturiero a livello globale è già iniziata.

Mercoledì scorso, i business globali hanno mandato segnali rossi per l'intero arco della giornata mentre lo spread fra i Treasury a 2 e 10 anni è sceso in territorio negativo per la prima volta dal 2007. Abbiamo scritto molto sul perché, a nostro avviso, la curva dei rendimenti è oggi un indicatore previsionale di recessione meno affidabile rispetto al passato.

Ma bisogna ammettere che attualmente si tratta di un dibattito leggermente accademico. Osservare la curva dei rendimenti per ravvisare i segnali di rallentamento della settimana scorsa è un po' come controllare il barometro mentre il vento sta scoperchiando la casa.

Per misurare la pressione nell'economia globale basta guardare la Cina e la Germania. E lì, i venti che hanno iniziato a tirare la settimana scorsa, sono gelidi.

Contrazione Lunedì, la Cina *ha diffuso dati poco entusiasmanti sulla crescita monetaria e del credito. È stato un segnale preoccupante, perché in passato la crescita del credito è stata un indicatore anticipatore positivo per l'economia più in generale.

Mercoledì, la Cina ha pubblicato altri dati: la crescita della *produzione industriale è scesa ai minimi su 17 anni, le vendite al dettaglio sono risultate deboli, come pure gli investimenti nei beni strumentali immateriali, mentre la disoccupazione è leggermente aumentata.