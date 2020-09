Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Seduta interlocutoria questa mattina per il Nikkei che ha chiuso le contrattazioni a 23475 punti (+0,09%) dopo aver oscillato all'interno di un ristretto range. Nessuna novità sul fronte tecnico, il quadro grafico resta immutato ed ancora favorevole ad un prossimo attacco ai massimi di inizio mese a quota 23580, riferimento già testato nella seduta di lunedì. Il superamento di tale livello proietterebbe il Nikkei verso i top di inizio anno in area 24100, circostanza che permetterebbe di completare l'operazione di recupero del violento ribasso di marzo, scaturito dalla diffusione nel mondo del covid-19. Flessioni nel breve fino a 23300 circa resterebbero compatibili con l'ipotesi rialzista. Sotto 23300 invece verrebbe generato un primo segnale di debolezza che introdurrebbe il ritorno in area 23100, supporto successivo a 22850. Solo la violazione di quest'ultimo livello tuttavia comprometterebbe il potenziale rialzista dei corsi, aprendo ad una correzione più corposa del recupero degli ultimi mesi con obiettivi a 22600 e più in basso in area 22250.

(AC)