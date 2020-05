Non si ferma la corsa di DiaSorin +1,6%: oggi tocca un nuovo massimo storico a 193,10 euro, oltrepassando quello fatto segnare ieri a 191,60 euro.

di Financial Trend Analysis

Non si ferma la corsa di DiaSorin +1,6%: oggi tocca un nuovo massimo storico a 193,10 euro, oltrepassando quello fatto segnare ieri a 191,60 euro. Ricordiamo a inizio ottava la notizia dell'approvazione per il test LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG da Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della politica sanitaria federale. L'approvazione è stata rilasciata ufficialmente il 12 maggio 2020, rendendo il test sierologico DiaSorin il primo a ricevere l'autorizzazione nel paese. Alla fine della scorsa settimana Banca Akros ha confermato la raccomandazione accumulate sul titolo con target incrementato da 119,20 a 192,50 euro. Secondo gli analisti i test Covid permetteranno al gruppo di incrementare vendite margini quest'anno e nel 2021, per poi ridurre il loro effetto a partire dal 2022.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)