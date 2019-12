Come ampiamente previsto dagli economisti, Norges Bank, l'istituto centrale della Norvegia, giovedì ha lasciato invariati i tassi d'interesse all'1,50% dopo averli alzati di 25 punti base lo scorso settembre (e avere fatto altrettanto in marzo e giugno).

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Come ampiamente previsto dagli economisti, Norges Bank, l'istituto centrale della Norvegia, giovedì ha lasciato invariati i tassi d'interesse all'1,50% dopo averli alzati di 25 punti base lo scorso settembre (e avere fatto altrettanto in marzo e giugno). "L'attuale valutazione dell'executive board su outlook e bilanciamento dei rischi suggerisce che molto probabilmente il tasso di politica rimarrà al livello attuale nel prossimo periodo", ha dichiarato il Governatore Øystein Olsen, replicando quanto già detto in precedenza.

(RR - www.ftaonline.com)