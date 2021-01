Zona gialla "rafforzata" il 7 e l'8 gennaio, zona arancione nel weekend: questo il nuovo calendario dei divieti che il Governo impone ai cittadini con il nuovo decreto in attesa della scadenza del DPCM del 3 dicembre. Confermato il coprifuoco e la deroga sugli spostamenti verso parenti e amici. Sul capitolo scuola, invece, si infiamma la discussione tra le forze politiche: superiori in presenza dall'11 gennaio, ma con alcune eccezioni.

Il Governo ha approvato il nuovo decreto che regola gli spostamenti, le aperture di negozi, centri commerciali, bar, ristoranti e pizzerie e le visite a parenti e amici dal 7 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021. Infatti, il Decreto di Natale è in scadenza all’Epifania – che come si dice tutte le Feste e i divieti porta via – mentre il DPCM del 3 dicembre scorso è in scadenza al 15 gennaio 2021.

Molte delle norme previste per questi mesi e per queste settimane sono state confermate: a partire dal coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, o alla deroga per i piccoli Comuni e per le visite a parenti o amici per un numero massimo di due persone al netto degli under 14 e delle persone non autosufficienti. Una novità importante, però, riguarda la scuola: non si riparte il 7 gennaio, bensì l’11 gennaio 2021. Alcune Regioni, comunque, hanno deciso di procedere in modo autonomo posticipando le riaperture.

Un capitolo a parte anche per la questione della suddivisione delle Regioni in fasce di colore: dall’11 gennaio, infatti, torneranno le ripartizioni dell’Italia, ma i criteri saranno più rigidi. L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza è già stata firmata.

Vediamo, quindi, quali sono le novità e le conferme di questo nuovo decreto già approvato in Consiglio dei Ministri. Cosa si può fare e cosa è vietato dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021? Quali sono i nuovi criteri per la suddivisione delle Regioni in fascia di colore?

Nuovo Decreto: cosa cambia dal 7 gennaio 2021?

Il Governo ha pensato di introdurre delle nuove regole a partire dal 7 gennaio 2021. La pandemia di coronavirus, infatti, dilaga in Italia nonostante le restrizioni e alcune Regioni – in particolare – destano preoccupazioni. Dunque, nonostante il DPCM del 3 dicembre abbia una validità fino al 15 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per regolare le ultime settimane che separano il 7 gennaio dal 15 gennaio.

La nuova stretta, in particolare, conferma molte delle misure già previste nei precedenti decreti, mentre inasprisce le regole sugli spostamenti e sugli assembramenti. In linea generale, infatti, in tutta Italia viene introdotta la zona gialla – definita “rafforzata” per il fatto di non poter spostarsi tra Regioni – per il 7 e l’8 gennaio 2021, mentre nel weekend dell’8 e 9 gennaio viene inserita una zona arancione.

In seguito, a partire dall’11 gennaio 2021 – sulla base del monitoraggio dei dati regionali dell’Istituto Superiore di Sanità dell’8 gennaio – si andranno a suddividere le Regioni per fasce di colore (rosso, arancione e giallo), seguendo però i nuovi criteri – più restrittivi – previsti nell’ordinanza del Ministro Roberto Speranza.

Anche se siamo ancora lontani da questa ipotesi, il Governo sta già pensando di istituire una zona bianca nelle Regioni più virtuose. Di che cosa si tratta? Quali novità comporterebbe?

Zona bianca: cos’è e come funziona?

La zona bianca è la vera novità del nuovo decreto approvato dal Governo nella notte tra lunedì e martedì. Si tratta, in particolare, di un territorio ove la diffusione del virus ha un’incidenza talmente bassa da permettere nuove riaperture. Si parla di un’incidenza pari a 50 cittadini ogni 100 mila abitanti. [A titolo di esempio, pensiamo che una delle Regioni con minori contagi è la Calabria, con circa 130 contagi ogni 100 mila abitanti. Tuttavia, per il numero basso di posti letto in terapia intensiva e per la pressione sugli ospedali, questa Regione rischia spesso di entrare in zona rossa].

Sono due, infatti, i parametri da tenere in considerazione per entrare in una eventuale zona bianca:

Il primo, come detto, è l’ incidenza bassa del virus in Regione , ovvero l’obiettivo di 50 contagi ogni 100 mila abitanti;

, ovvero l’obiettivo di 50 contagi ogni 100 mila abitanti; Il secondo, invece, è legato al numero di posti letto disponibili negli ospedali.

La zona bianca costituisce il preludio della normalità, ovvero un territorio nel quale i bar, i ristoranti e le pizzerie possono tornare a riaprire senza limiti di orario. Anche le palestre, le piscine, i luoghi della cultura e del divertimento possono tornare attivi, così come i negozi e i centri commerciali (nel pieno rispetto, comunque, delle norme sul distanziamento sociale e sull’igiene delle mani). I cittadini si possono spostare liberamente e senza limiti di orario. Il coprifuoco verrebbe dimenticato. Rimarrebbe, invece, l’obbligo di indossare la mascherina sia nei luoghi all’aperto sia nei luoghi al chiuso.

Una sorta di ripresa delle normali attività che si svolgevano prima dell’arrivo del Covid, che molti ancora oggi rimpiangono. Al momento, però, come detto, non è prevista per nessuna Regione italiana questa possibilità. Non si esclude in futuro, però, la sua introduzione.

Nuova stretta: il 7 e l’8 gennaio l’Italia è zona gialla “rafforzata”

Secondo le nuove regole definite nel decreto approvato nella notte tra lunedì e martedì dal Governo, il 7 e l’8 gennaio sarebbero due giornate in zona gialla “rafforzata” per tutta l’Italia. Via libera, quindi, agli spostamenti anche fuori Comune, ma entro i confini regionali (per questo si parla di zona gialla “rafforzata”). Per tornare a spostarsi tra Regioni (se inserite entrambe in fascia gialla), infatti, occorrerà attendere almeno il 15 gennaio 2021. Sarà sempre possibile, però, rientrare presso il proprio domicilio o residenza, mentre non si potranno raggiungere le seconde case fuori Regione.

In zona gialla anche i negozi tornano a riaprire fino alle ore 21, compresi i bar, i ristoranti e le pizzerie, ma fino alle ore 18. Fino alle 22 sarà concesso l’asporto, mentre la consegna a domicilio non avrà limiti di orario. Aperti anche parrucchieri, barbieri e centri estetici. Ancora chiuse le palestre, le piscine e i luoghi della cultura.

Rimangono le due deroghe sugli spostamenti per andare a trovare parenti e amici:

Per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, è possibile spostarsi entro un raggio di 30km, ma evitando il capoluogo di Provincia,

è possibile spostarsi entro un raggio di 30km, ma evitando il capoluogo di Provincia, Dalle ore 5 alle ore 22 si può andare a visitare un nucleo familiare diverso dal proprio una sola volta al giorno nel numero massimo di due persone – al netto degli under 14 e delle persone non autosufficienti.

Il coprifuoco rimane fisso alle ore 22 e fino alle 5 del mattino: in questa fascia oraria sono vietati gli spostamenti non comprovati da motivi di lavoro, salute o necessità. È obbligatorio esibire il modulo di autocertificazione al momento del controllo: in caso di dichiarazioni false si rischiano sanzioni amministrative e penali.

Weekend 8 e 9 gennaio: Italia in zona arancione

Nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi rimane la zona arancione in tutta l’Italia, ovvero la possibilità di spostarsi soltanto entro i confini del proprio Comune. L’8 e il 9 gennaio 2021, in particolare, saranno aperti i negozi fino alle ore 21, ma resteranno chiusi i bar e i ristoranti. Sarà sempre possibile la consegna a domicilio, mentre l’asporto è concesso fino alle ore 22. Aperti anche i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici.

Si potrà spostarsi fuori Regione solo per motivi di salute o lavoro o eventualmente per rientrare nella propria residenza o domicilio. Gli spostamenti – anche fuori Comune per i suddetti motivi – dovranno essere comprovati dall’autocertificazione. Rimane la deroga per i piccoli Comuni e per visitare amici e parenti una sola volta al giorno.

L’Italia torna a colori dall’11 gennaio 2021

Sulla base del monitoraggio dell’Iss dell’8 gennaio 2021, le Regioni italiane verranno di nuovo suddivise in fasce di colore sulla base dell’andamento dell’epidemia entro in confini regionali. Tuttavia, i nuovi criteri di classificazione delle Regioni sono stati modificati da un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza e sono diventati più restrittivi.

Da lunedì 11 gennaio le Regioni verranno classificate – tenendo conto del monitoraggio dell’Iss dell’8 gennaio – sulla base dell’indice Rt:

Con indice Rt compreso tra 1 e 1,25 , e il livello di rischio moderato o alto la regione finisce in zona arancione (prima era invece in zona gialla);

, e il livello di rischio moderato o alto la regione finisce in (prima era invece in zona gialla); Con indice Rt compreso tra 1,25 e 1,50, e il livello di rischio moderato o alto, la Regione finisce in zona rossa (prima era invece in zona arancione). In questo caso, però, occorre valutare anche l’incidenza del virus sulla popolazione: la Regione finisce in zona rossa soltanto se nel territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti.

Scuola: si riparte l’11 gennaio, ma non per tutti

Scoppia il caos sulla riapertura delle scuole superiori inizialmente prevista – dal DPCM del 3 dicembre 2020 – al 7 gennaio 2021. Infatti, alcune Regioni hanno già emanato delle ordinanze che prevedono lo slittamento della riapertura al 31 gennaio: si tratta del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle Marche. In Campania, invece, Vincenzo De Luca ha disposto la riapertura delle scuole superiori dal 25 gennaio 2021.

Tuttavia, anche il nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri ha fatto slittare la riapertura delle scuole superiori all’11 gennaio 2021, con didattica in presenza al 50%. Le Regioni potranno gradualmente aumentare la percentuale di didattica in presenza nel corso delle settimane valutando l’andamento epidemiologico. La Sicilia, ad esempio, ha già annunciato che, a partire dal 18 gennaio, verrà incrementata la didattica in presenza per una quota pari al 75%. Dal 7 gennaio 2021, comunque, le scuole superiori riprenderanno regolarmente con la didattica a distanza. Ancora incognita, infine, la modalità di svolgimento degli Esami di Maturità 2021.

Per quanto riguarda, invece, le scuole medie ed elementari, la riapertura rimane fissata al 7 gennaio 2021 (fatta eccezione per la Campania, dove la riapertura è prevista per l’11 gennaio 2021).

Le Regioni che, dal monitoraggio dell’8 gennaio 2021, risultino particolarmente in difficoltà e meritevoli dell’introduzione della zona rossa dovranno fronteggiare lo slittamento delle riaperture delle scuole superiori. Al momento, però, nessuna Regione rischia la zona rossa. Sono, invece, molto probabili spostamenti dalla zona gialla a quella arancione per diverse Regioni.