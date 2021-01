NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica di aver ricevuto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il riconoscimento del Credito di Imposta in forza dell'incentivo inizialmente introdotto dalla legge di bilancio 2016 L.

NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica di aver ricevuto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il riconoscimento del Credito di Imposta in forza dell'incentivo inizialmente introdotto dalla legge di bilancio 2016 L.n. 208/215 prorogato al 31.12.2022 (denominato Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno), per un ammontare complessivo di Euro 1.737.000.

In particolare, il credito d'imposta si riferisce a due investimenti di importanza strategica ultimati nel corso del 2020: le attrezzature in dotazione alla nuova unità mobile OB 7 (Euro 1.350.000) e la piattaforma di storage che consente lo sharing in tempo reale di contenuti in 4K (Euro 387.000).

Il credito d'imposta è utilizzabile entro il 2025 mediante compensazione F24.

