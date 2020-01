Olidata S.p.A ("la Società") rende noto che, in linea con il nuovo Piano Industriale, anche al fine di esprimerne i primi risultati concreti, entrerà a far parte dello Strategic Board: Edoardo Colombo. "Il marchio Olidata è riconosciuto come espressione di qualità e vogliamo fare scouting di eccellenze tecnologiche con un approccio condiviso e aperto, per catapultarle sul mercato, accelerando la crescita e lo sviluppo del Gruppo. Guardiamo al tessuto delle giovani imprese e alla genialità italiana, capace di ideare e sviluppare soluzioni e prodotti innovativi facendo leva sulla finanza e sulla nostra capacità commerciale", ha commentato Edoardo Colombo. Edoardo Colombo è esperto di innovazione specializzato nella trasformazione digitale del turismo per la Pubblica Amministrazione e per le Imprese. Alla Presidenza del Consiglio è stato consigliere della Task Force per l'Agenda digitale e Consigliere di Amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione. Ha contribuito alla costituzione dei Centri di trasferimento tecnologico italo cinesi e promosso il progetto "Italia degli Innovatori" con il Ministero degli Affari Esteri, in occasione dell'Expo di Shanghai 2010. È stato nel CdA di Villa Erba Spa e in collaborazione con il MIP Business School del Politecnico di Milano, ha costituito all'Antai Business School della Jiao Tong University di Shanghai, il Sino-Italian Research and Training Center on Exhibition & Convention Industry per la formazione del management di Expo 2010. È stato esperto tecnico scientifico del MIUR e consigliere per l'innovazione del Ministro del Turismo e del Ministro Affari Regionali e Turismo. Ha fatto parte del TDLab Laboratorio Turismo Digitale, indicato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e consulente per Expo Milano 2015. Collabora con ANCI Associazione Città dei Motori, con SIA S.p.A. per il progetto SMART Chain, in partecipazione con Trentino Holidays, e in Poste Italiane ha sviluppato progetti di servizi innovativi per l'industria turistica. È advisor di eventi come BTO e BTM, dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano. È stato relatore e docente a corsi dell'Università di Bologna, Campus di Rimini, Lumsa Consorzio Humanitas, Fondazione CUOA, IULM, SDA Bocconi, MIB di Trieste e nell'Advisory Board del Master in Hospitality management della Luiss Business School. È Socio di Unilabtec, startup innovativa a vocazione sociale (SIaVS) che ha creato l'acceleratore GovTech e di Feexing startup della società Inventeria, che ha sviluppato un nuovo modello di business per la prenotazione alberghiera, fondato sull'intelligenza artificiale. Attento all'evoluzione della società digitale è tra i promotori di numerose iniziative dedicate a fornire gli strumenti per utilizzare al meglio il potenziale della Rete. Un impegno costante per diffondere i comportamenti positivi e i valori dell'open innovation in Parole O_stili, AIDR (Associazione Italian Digital Revolution), Copernicani, CyberArea, China EU, We the Italians, Cultura Italiae, Club Canova.