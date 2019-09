Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 56 minuti fa

Nel secondo trimestre del 2019 sono state aperte 136.323 nuove partite Iva ed in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si registra un aumento del 3,9%. Lo comunica una nota odierna del Ministero dell'Economia e della Finanza.

La distribuzione per natura giuridica mostra che il 73,5% delle nuove aperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 20,5% da società di capitali, il 3,3% da società di persone; la quota dei "non residenti", in sensibile aumento, e quella delle "altre forme giuridiche" rappresentano complessivamente il 2,7% del totale delle nuove aperture.

Rispetto al secondo trimestre del 2018, si registra un apprezzabile incremento di avviamenti per le persone fisiche (+7%), mentre le forme societarie mostrano significative flessioni (-9% le società di capitali e -15,6% le società di persone).

Riguardo alla ripartizione territoriale, circa il 43% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,8% al Centro e il 35% al Sud e Isole. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente mostra apprezzabili incrementi di avviamenti in provincia di Bolzano (+19,1%), Lombardia (+13,3%) e provincia di Trento (+12,4%).

Tra i pochi territori in calo la Basilicata (-5%), il Friuli V.G.(-4%) e le Marche (-3%).

In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio *registra, come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 19,7% del totale, seguito dalle *attività professionali (16,8%) e dall'agricoltura (10,6%).

Rispetto al secondo trimestre del 2018, tra i settori *principali i maggiori aumenti si notano nell'istruzione* (+23,1%), nelle attività professionali *(+17,8%), nell'edilizia* e nelle attività finanziarie (+10,7%). La flessione più consistente si osserva nell'agricoltura (-15,5%), mentre cali più modesti si registrano nelle attività manifatturiere *(-1,5%) e nell'alloggio e ristorazione* (-0,5%).