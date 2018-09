La versione corredata di grafici di questo articolo e' disponibile all'indirizzo http://ftaonline.com/blog/paesi-emergenti-sbagliato-fare-di-tutte-le-erbe-un-fascio

Fermi tutti, abbiamo scherzato. Con queste parole sipotrebbe descrivere il cambiamento di scenario per l'economia globale al qualeabbiamo assistito negli ultimi mesi. L'intensificarsi delle tensionicommerciali in tutto il mondo, ma in particolare tra Stati Uniti e Cina, hamutato le aspettative degli investitori, che stanno tornando a prevedere unperiodo di tassi ancora relativamente bassi per un periodo prolungato.

Il rischio che la guerra commerciale scatenata da Trumppossa portare ad un rallentamento economico globale e' infatti alto, forse nonabbastanza da interrompere il ciclo ormai intrapreso dalle banche centrali diquantitative tightening ma abbastanza da rallentarlo.

Poco probabile invece una vera e propria inversione ditendenza, con il ricorso a nuove misure di alleggerimento. Difficile infattipensare che le primarie banche centrali tornino ad allentare i cordoni dellaborsa ora che l'inflazione ha raggiunto il 2% in Europa e il 2,4% negli Usa. Ilricorso a nuovi dazi e il protezionismo in generale generano infattiinflazione, dal momento che gli aumentati costi implicati da questi mutamentivengono trasferiti almeno in parte dalle aziende ai consumatori, facendo quindiaumentare i prezzi.

Se le banche centrali rimarranno ferme sulle loro posizioni,intimorite dal rischio di una crescita oltre i target dell'inflazione, e magarisi limiteranno ad intervenire sui tassi con una tempistica piu' lenta rispettoa quella ipotizzata fino a poco tempo fa, ci sara' da mettere in conto unaumento della volatilita' sui mercati: il quantitative tightening comportainfatti un drenaggio della liquidita'. Probabile anche un irripidimento dellecurve dei tassi, che almeno negli Usa e in Germania dovrebbero assumere unandamento piu' simile a quello ideale.