Booking Holdings ha comunicato per il secondo trimestre un crollo del 91% annuo delle prenotazioni, attestatesi a 2,3 miliardi di dollari. Performance condizionata ovviamente dal lockdown deciso in molti Paesi del mondo per contenere l'epidemia di coronavirus. Nei tre mesi il gruppo del Connecticut ha registrato una perdita rettificata di 10,81 dollari per azione, meglio comunque rispetto agli 11,54 dollari del consensus di FactSet. I ricavi sono crollati dell'84% annuo a 630 milioni di dollari, anche in questo caso sopra ai 562 milioni stimati dagli analisti. Booking, dopo avere chiuso in rialzo dell'1,57% giovedì al Nasdaq, ha sfiorato un rally del 4% in after market.

