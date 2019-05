Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, l'aumento dal 10% al 25% dei dazi su 200 miliardi di dollari di merci made in China spingeranno in alto l'inflazione.

2019-05

Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, l'aumento dal 10% al 25% dei dazi su 200 miliardi di dollari di merci made in China spingeranno in alto l'inflazione. L'incremento, ha dichiarato giovedì citando il parere di rappresentanti del mondo dell'impresa, verrà trasferito sui consumatori. Il 10% applicato finora era stato invece assorbito dalle aziende, attraverso la riduzione dei margini. "Ma il 25% è tutta un'altra cosa", ha sottolineato Bostic. "Dovremo vedere come si comporterà l'economia", ha concluso.

