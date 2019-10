Secondo James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis, le tensioni commerciali globali e altri rischi restano elevati per un'economia Usa che potrebbe rallentare più rapidamente del previsto. Per questo l'istituto centrale di Washington "potrebbe scegliere di fornire ulteriori allentamenti in futuro, ma le decisioni verranno prese meeting dopo meeting", ha dichiarato Bullard martedì, secondo quanto riporta Reuters, nel corso di una conferenza a Londra. Bullard ha aggiunto che rimane l'opzione di portare il costo del denaro vicino allo zero, come pure quella di riavviare gli acquisti di asset da parte della Fed ma i tassi d'interesse in negativo non sono in agenda. "Non sono un fan di questa politica. I tassi d'interesse negativi hanno avuto risultati contrastanti laddove sono stati provati", ha aggiunto.

