In tempi normali disoccupazione massiccia e crollo della produzione sarebbero una tragedia ma ora, con il coronavirus che isola milioni di americani e ferma l'economia Usa, tutto ciò dovrebbe invece essere visto come un investimento nella sanità pubblica che pone le basi per una rapida ripresa. Questa la visione, secondo quanto riporta Reuters, di James Bullard, president della Federal Reserve (Fed) di St. Louis. Se la produzione si dimezzasse nel secondo trimestre, ha aggiunto Bullard, sarebbe una vittoria non una sconfitta da record. Significherebbe che le aziende hanno ascoltato gli ordini di chiusura e i clienti sono rimasti a casa. "L'obiettivo è che il capitale stia semplicemente al suo posto. Fermare le fabbriche per poi farle ripartire", ha concluso.

