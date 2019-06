Secondo Mary Daly, dall'ottobre scorso numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, l'economia globale è in fase di rallentamento e il modo cui alla fine la Gran Bretagna uscirà dall'Unione europea sta influendo sull'attività economica. "Non voglio che ci concentriamo troppo sui soli scambi commerciali quando ci sono anche altre incombenze che richiedono una soluzione", ha dichiarato in un'intervista alla Cnbc. Daly, che ha comunque ribadito di ritenere che l'economia Usa sia attualmente "ben posizionata" (grazie alla quasi piena occupaziona, all'inflazione in avvicinamento al target della Fed e ai tassi d'interesse prossimi alla neutralità), ha sottolineato come sia importante valutare l'impatto globale della Brexit.

(RR - www.ftaonline.com)