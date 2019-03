Secondo Mary Daly, da inizio ottobre numero uno della Federal Reserve Bank (Fed) di San Francisco, nonostante un mercato del lavoro Usa "a dir poco straordinario", l'istituto centrale di Washington sta mancando il 2% di target d'inflazione, minando la sua stessa credibilità e la capacità di attuare una politica monetaria efficace. Parlando martedì presso The Commonwealth Club, a San Francisco, Daly ha notato come sia lavoratori che imprese abbiano difficoltà nel fissare i prezzi nel nuovo mercato globale. "Il declino della sindacalizzazione, insieme a un aumento dell'automazione e della globalizzazione, ha reso più difficile per i lavoratori spingere verso una paga più alta, anche in mercati del lavoro molto in salute", ha sottolineato. A indebolire ulteriormente l'inflazione, oltre tutto, il fatto che le imprese tendano a utilizzare benefit non salariali per attirare lavoratori, ha concluso Daly.

