Secondo Charles Evans, president della Federal Reserve (Fed) di Chicago, è "ragionevole" che la ripresa dell'economia Usa possa concretizzarsi a partire da giugno, anche se tale prospettiva è solo leggermente più probabile rispetto ad altre più pessimistiche. "La ripresa dell'attività probabilmente sarà lenta all'inizio, a causa del proseguire del distanziamento sociale e di altre precauzioni di sicurezza", ha spiegato martedì nel corso di un incontro telefonico con la stampa. "Non credo che ci sia bisogno di una guidance al momento perché non riesco a immaginare che nessuno si aspetti che la Fed aumenti i tassi d'interesse in qualsiasi orizzonte temporale rilevante", ha aggiunto Evans, commentando il possibile sviluppo della politica monetaria dell'istituto centrale Usa.

