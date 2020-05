Secondo John Williams, president della Federal Reserve (Fed) di New York, il debito per gli Usa non è un problema ed è molto più importante concentrarsi sugli aiuti necessari all'economia colpita dall'epidemia di coronavirus.

Secondo John Williams, president della Federal Reserve (Fed) di New York, il debito per gli Usa non è un problema ed è molto più importante concentrarsi sugli aiuti necessari all'economia colpita dall'epidemia di coronavirus. Come ricorda la Cnbc, l'indebitamento totale del governo di Washington è pari a 25.600 miliardi di dollari e il deficit è atteso che superi quota 3.000 miliardi nell'anno fiscale 2020. "Non credo che siamo vicini al limite", ha dichiarato giovedì nel corso di un evento web organizzato dalla Stony Brook University di Long Island. "Il governo degli Stati Uniti sta emettendo molto debito in questo momento e gli investitori globali se lo divorano", ha aggiunto Williams. "Non vedo alcun problema in questo momento in termini di deficit. Ovviamente nel lungo periodo dobbiamo assicurarci che la politica fiscale nel governo federale sia su un percorso sostenibile", ha concluso.

