Secondo Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, non è ancora chiaro se l'epidemia di coronavirus possa avere un impatto sulla politica monetaria Usa, visto che gli eventi sono ancora troppo fluidi. "È troppo presto per esprimere un giudizio su come potrebbe essere correlata alla politica monetaria", ha spiegato martedì, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. "Penso che ci vorranno ancora alcune settimane" per valutare se sia necessario un intervento sui tassi, ha concluso Kaplan.

(RR - www.ftaonline.com)