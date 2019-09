La Bank of Japan (BoJ, l'istituto centrale di Tokyo) non esiterà nell'intraprendere ulteriori misure di allentamento con l'obiettivo di mantenere l'inerzia verso il raggiungimento del 2% d'obiettivo d'inflazione. Lo ha dichiarato il governatore Haruhiko Kuroda, che ha notato come due fattori particolarmente rilevanti per valutare tale inerzia siano se l'output gap rimanga positivo e la posizione delle aziende passi verso una politica di incremento dei salari e dei prezzi. Kuroda ha spiegato che la BoJ riesaminerà in modo approfondito gli sviluppi economici e dei prezzi alla prossima riunione di politica monetaria in ottobre, quando verrà pubblicato l'Outlook Report. Come previsto settimana scorsa la BoJ aveva confermato ancora i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo introdotto a sorpresa, con una mossa senza precedenti nel Sol Levante, nel meeting del gennaio 2016.

(RR - www.ftaonline.com)